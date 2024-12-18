Harika Avcı'dan üzücü haber! Polisler kapıyı kırarak eve girdi
80’li yılların ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar nedeniyle ev kirasını ödemekte zorlandığı ve kendisini eve kapattığı iddia edilen Harika Avcı’nın, çevresindekilerle dahi iletişim kurmadığı belirtiliyor.
Bir dönemin efsane isimlerinden olan şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, son dönemde maddi ve sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Onur Akay’ın açıklamalarına göre, ünlü sanatçı uzun süredir dış dünyadan kopmuş durumda.
Maddi sıkıntılar yaşayan ve yardımlardan yararlanamayan Avcı’nın, yalnızlık içinde zor bir yaşam sürdüğü ifade edildi.
Kirasını ödeyemiyor, yardımlar kesildi
Bir dönem assolist olarak sahnelerde fırtına gibi esen Harika Avcı’nın, ev kirasını ödemekte zorlandığı iddia edildi.
Onur Akay, Avcı’nın alkol kullanımı nedeniyle kendisine sağlanan yardımların kesildiğini ve ev sahibinin uzun süre haber alamaması üzerine polisi aradığını belirtti.