Harika Avcı zor günler mi geçiriyor? O iddialara yanıt geldi

Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu" ifadelerini kullanmıştı.