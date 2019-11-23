Harika Avcı zor günler mi geçiriyor? O iddialara yanıt geldi
Yeşilçam'da canlandırdığı rollerle bir dönemin yıldızı olan Harika Avcı zor günler geçirdiği iddiasına sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bir dönemin aranan assolistlerinden olan ve paraya para demeyen Harika Avcı'nın son günlerde maddi sıkıntı yaşadığı iddia edilmiş ve 59 yaşındaki şarkıcının bir pansiyon odasında yaşamaya başladığı ücretini de fanı tarafından karşılandığı söylenmişti. Avcı hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'dan hayranlarını rahatlatacak bir paylaşım yaptı.
"Pansiyon parasını fanı karşıladı"
Ses sanatçısı Onur Akay'ın kendi sayfasında ele aldığı yazıda "Harika Avcı İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.
Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu" ifadelerini kullanmıştı.
Harika Avıc çıkan haberler hakkındda açıklama geldi
Onur Akay'ın bu açıklamarı gündeme bomba gibi düşerken Harika Avcı, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avcı, şunları söyledi; Canlarım; merakınızı gidermek istedim. Hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürlerimle ...