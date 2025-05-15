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Harika Avcı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" deyip kötü haber verdi

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Harika Avcı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" deyip kötü haber verdi

Harika Avcı zor günler geçiriyor. Bir süredir hem maddi sorunlarla hem de sağlık problemleriyle boğuşan Harika Avcı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" deyip sağlığıyla ilgili kötü bir haber verdi.

Harika Avcı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" deyip kötü haber verdi

Assolistlik yaptığı dönemdeki güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı, zor günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar yaşadığı bilinen Avcı'nın kirasını dahi ödeyemediği biliniyor. 

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Harika Avcı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" deyip kötü haber verdi

Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelen Harika Avcı, aynı zamanda ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Uzun zamandır haber alınamayan Avcı ile Onur Akay konuştu.

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Harika Avcı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" deyip kötü haber verdi

Ünlü sanatçı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. 

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Harika Avcı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" deyip kötü haber verdi

-Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim. Herkesi affettim" dedi.

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