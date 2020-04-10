Hareketsiz yaşam kabızlık yapıyor çözümü nedir?
Kabızlık ve kabızlığın yol açtığı komplikasyonlar, günlük yaşam kalitesini bozuyor.Yetersiz lif ve sıvı alımı, hareketsiz yaşam tarzı ve çevresel değişiklikler gibi birkaç eş zamanlı neden kabızlık için mevcut olabilir.Peki kabızlığın çözümü nedir? İşte yanıtı...
Dünyada yaygın olarak görülen bir sorun olan kabızlık, hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Can sıkıcı bir durum olan ve ağrılara yol açan kabızlığın ana nedeni lifli gıdalardan yetersiz beslenmektir.
Ayrıca uzun süre hareketsiz kalmak ve yeteri kadar su tüketmemek de kabızlığa sebep oluyor. Siz de bu sorundan muzdaripseniz kabızlıktan kurtulmanın yollarını arıyorsanız aşağıdaki tavsiyelere mutlaka göz atın!
Bol su içmek şart
Sert, kuru dışkı kabızlığın en yaygın nedeni. Yeterince su içmek vücudu düzgün bir şekilde nemlendirerek dışkının geçmesini kolaylaştırır. Armut ve elma suları sizi rahatlatacak hafif doğal müshillerdir. Bu süreçte diüretik oldukları için kafeinli içeceklerden ve gazlı içeceklerden kaçının. Çünkü bu içecekler vücudunuzu nemlendirmek yerine daha fazla sıvı kaybetmenize neden olurlar.
Ballı-limonlu çay
Suya bal ve limon ekleyerek bir çay yapın. Bal da bir müshildir ve ayrıca limonun çaya kattığı ekşiliği azaltır. Limon da sindirim sistemi için doğal bir uyarıcı görevi görür ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.