Hareketsiz yaşam kabızlık yapıyor çözümü nedir?

Bol su içmek şart

Sert, kuru dışkı kabızlığın en yaygın nedeni. Yeterince su içmek vücudu düzgün bir şekilde nemlendirerek dışkının geçmesini kolaylaştırır. Armut ve elma suları sizi rahatlatacak hafif doğal müshillerdir. Bu süreçte diüretik oldukları için kafeinli içeceklerden ve gazlı içeceklerden kaçının. Çünkü bu içecekler vücudunuzu nemlendirmek yerine daha fazla sıvı kaybetmenize neden olurlar.