Harbiye konseri biletlerini satamayan Hadise bakın ne yaptı!
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Ağustos ayında konser vermeye hazırlanan ünlü şarkıcı Hadise, konser biletlerini satabilmek için her yolu deniyor.
Pop müziğinin sevilen ismi ünlü şarkıcı Hadise konser biletlerini satabilmek için her yolu deniyor. Ünlü popçunun konser biletlerinin beklenen ilgili göremediği öğrenildi. Boş koltuklara konser vermek istemeyen Hadise, Instagram'a biletleri satabilmek için sponsorlu reklam verdi.
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Geçtiğimiz yıllarda Harbiye Açıkhava konseri biletlerinin satışı için fırsat sitelerinden medet uman şarkıcı, bu kez de yeni bir yönteme başvurdu.
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Açıkgöz soyadının hakkını veren popçu, 10 Ağustos'taki Harbiye Açıkhava konserinin tanıtımını Instagram'da sponsorlu reklamla yaptı. Popçunun çabası şimdilik sonuçsuz kaldı.
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Sponsorlu reklam veren Hadise, "Size bir sır vereyim; bu konser KAÇMAZ!" diyerek hayranlarını konsere çağırdı.
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