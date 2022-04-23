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Hapis cezası kararı! Yıldız Tilbe 3 ünlü ismi affetmedi: Herkesi şaşırtan hamle geldi

Hapis cezası kararı! Yıldız Tilbe 3 ünlü ismi affetmedi: Herkesi şaşırtan hamle geldi

Sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle tepki çeken sanatçı Yıldız Tilbe'den şaşırtan hamle geldi.

Hapis cezası kararı! Yıldız Tilbe 3 ünlü ismi affetmedi: Herkesi şaşırtan hamle geldi

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında ‘saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı.

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Hapis cezası kararı! Yıldız Tilbe 3 ünlü ismi affetmedi: Herkesi şaşırtan hamle geldi

Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

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Hapis cezası kararı! Yıldız Tilbe 3 ünlü ismi affetmedi: Herkesi şaşırtan hamle geldi

Yıldız Tilbe, kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine 'cahil kadın, hayvan düşmanı, akıl sağlığı bozuk, sen geber' şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.

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Hapis cezası kararı! Yıldız Tilbe 3 ünlü ismi affetmedi: Herkesi şaşırtan hamle geldi

Talebi değerlendiren mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun 1 ay süreyle Yıldız Tilbe’ye yönelik şiddet tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmetti. 

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