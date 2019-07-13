Hapis cezası alan Pucca lakaplı Pınar Karagöz'e bir şok da kitapevinden
Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, olay sonrası ünlü kitabevinin imza gününü iptal ettiğini duyurdu.
Pucca adıyla tanınan ve sosyal medyada binlerce takipçisi yazar Pınar Karagöz, Pablo Escobar ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirdiği öne sürülerek 5 yıl 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından ağlayarak "Ben size ne yaptım" diyerek karara isyan eden Pucca'ya bir şok da ünlü kitap mağazasından geldi.
Pucca, dün akşam sosyal medya hesabından ''Çok üzgünüm'' diyerek şu paylaşımda bulundu: ''Daha dün gece 'her şey yoluna giriyor' yazmıştım bugün hayatım alt üst oldu. Ne desem bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum..
Hapis cezası verildi sizi özendirdiğim için. Tek başıma var olma mücadeleme özenmeyip, saçma bir tweete özenmişsiniz, adalet öyle diyor maalesef. Ben çok kötüyüm, gerçekten perişan haldeyim bunu bile nasıl yazdım inanın bilmiyorum.. Ama bana verdiğiniz desteği görünce, arkamda bu kadar insan olduğunu hissedince kalkmam lazım. Her şey için teşekkür ederim, üst mahkemeye başvurduk umarım bu saçma durumdan kurtuluruz.
Bu arada yarın çeşme'de olacak olan imza günüm maalesef iptal edildi. Hatta beni internet sitesinde çok satanlar listesinden çıkartmış, eminim teknik bir arıza olmuştur (?)