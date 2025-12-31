Hanife Gürdal'ın inanılmaz değişimi! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Boşanma kararının ardından sitemkâr bir paylaşım yapan Hanife Gürdal, “Hayat çok garip… Yıllardır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım. Benim olan beni bulacaktır" demişti.