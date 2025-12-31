Hanife Gürdal'ın inanılmaz değişimi! Son halini görenler gözlerine inanamadı
İzdivaç programlarının hafızalara kazınan isimlerinden biri olan Hanife Gürdal, boşanma sürecinin ardından geçirdiği büyük değişimle yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaştığı son karelerle dikkatleri üzerine çeken Gürdal'ın fit görünümü takipçilerinden tam not aldı.
İzdivaç programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, boşanma sonrası verdiği kilolarla bambaşka ir görünüme kavuştu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, büyük değişimine yorum yağdırdı. Hanife Gürdal'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte son hali...
Bir dönem izdivaç programlarına damga vuran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Hanife Gürdal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kemal Ayvaz ile yaşadığı inişli çıkışlı evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran Gürdal, boşanmanın ardından hem ruhsal hem de fiziksel olarak büyük bir değişim yaşadı.
Boşanma kararının ardından sitemkâr bir paylaşım yapan Hanife Gürdal, “Hayat çok garip… Yıllardır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım. Benim olan beni bulacaktır" demişti.