Hanife Gürdal'ın düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı Kemal Ayvaz'la evli

Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz, düğününü önceki akşam Trabzon'da yaptı. Günler öncesinden Trabzon'a giden Hanife, geçtiğimiz pazar günü düğün yaptı. Düğün gününe ait çok paylaşım yapmayan Gürdal'ın düğünden önce yaptıkları dış çekim fotoğrafları ortaya çıktı.