Hanife Gürdal'ın düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı Kemal Ayvaz'la evli
Kemal Ayvaz'la evlenen Hanife Gürdal, Trabzon'da düğün yaptı. Gürdal'ın düğününde çekilen kareler ise sosyal medyaya düştü.
Evlilik programlarıyla tanınan, başı açmasıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Hanife Gürdal, 1,5 ay önce aniden fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenmiş, sürpriz evlilik herkesi şaşırtmıştı. Sade bir nikah töreni ile habersiz evlenen Gürdal, geçtiğimiz hafta düğün davetiyesini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurmuştu.
Instagram hesabının hikayeler kısmından düğün davetiyesini paylaşan Hanife Gürdal, "Trabzon'da olacak düğünüm için gelsin bu post. Bekarken kepçe kazan misali gezdikçe gezdiğim memlekete şimdi düğünümü yapmaya geliyorum" demişti. İşte o düğün sonunda gerçekleşti ve sosyal medyaya damga vurdu.
Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz, düğününü önceki akşam Trabzon'da yaptı. Günler öncesinden Trabzon'a giden Hanife, geçtiğimiz pazar günü düğün yaptı. Düğün gününe ait çok paylaşım yapmayan Gürdal'ın düğünden önce yaptıkları dış çekim fotoğrafları ortaya çıktı.
Gürdal'ın fotoğrafçısının paylaştığı karelerde Gürdal'ın kabarık gelinliği dikkat çekti. Nikahında göğüs dekolteli kıyafet giydiği için eleştirilen gelin adayı, düğünde uzun kollu ve önü kapalı bir gelinlik tercih etti.