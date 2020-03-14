Hanife Gürdal'dan hamilelik açıklaması Kemal Ayvaz'la evliliği olay olmuştu
Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğuna dair sinyaller veren Hanife Gürdal, yaptığı hamilelik açıklamalasıyla kafaları karıştırdı.
2019 yılının sonlarına doğru hayatını sevgilisi Kemal Ayvaz'la birleştiren Hanife Gürdal, geçtiğimiz hafta ''Teyze mi oluyorum'' diyen bir arkadaşına sus emojisiyle cevap vermişti, Gürdal'ın bu hamlesi hamile olduğu söylentilerini yayarken arkadaşının "Gel zaman gel. 9 ay sonra yanındayım" demesi ise iddaları güçlendirmişti.
Hanife Gürdal ve arkadaşının bu muhabbeti, hamile olduğu iddialarını doğurmuştu ki Gürdal, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve YouTube kanalı açarak videolar paylaşmaya başlayan Hanife Gürdal, son yayınladığı videosunda takipçilerinden gelen hamilelik sorularına cevap verdi.
"Hamile değilim" diyen Hanife, "Hamileysem de haberim yok. Haberim olsa da sizin haberinizin olmasını istemem. Ama varken de yok demezdim herhalde" dedi.
Peki, Hanife Gürdal kimdir?
Gürdal, 1995 yılında İzmir’de Torbalı ilçesinde doğmuştur. 3 kardeşi vardır. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan Hanife lise mezunudur.