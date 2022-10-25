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Hanife Gürdal son halini paylaştı takipçilerinden yorum yağdı 'Zayıflamak yakışmış'

Hanife Gürdal son halini paylaştı takipçilerinden yorum yağdı 'Zayıflamak yakışmış'

Bir dönem katıldığı evlilik programlarında adayları sürekli reddetmesiyle dikkat çeken Hanife Gürdal, son halini paylaştı. Fazla kilolarından muzdarip olduğu için bir süredir diyetisyene giden Gürdal'ın yeni paylaşımı çok beğenildi. Son halini paylaşan gelin adayı Hanife'yi görenler "Zayıflamak size çok yakıştı" şeklinde yorum yaptı.

Hanife Gürdal son halini paylaştı takipçilerinden yorum yağdı 'Zayıflamak yakışmış'

Katıldığı izdivaç programıyla tanınan Hanife Gürdal geçtiğimiz günlerde de Gelin Evi'nde yarışmacı olarak görülmüştü. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan bir fenomen haline dönüşen eski gelin adayı bir süredir kilolarından memnun değildi.

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Hanife Gürdal son halini paylaştı takipçilerinden yorum yağdı 'Zayıflamak yakışmış'

"11-12 kilo da aldım bir şekilde inanın aşırı zayıflamak istiyorum" diyen gelin adayı diyetisyene gidiyordu. Hanife son haliyle dikkat çekti.

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Hanife Gürdal son halini paylaştı takipçilerinden yorum yağdı 'Zayıflamak yakışmış'

Eski gelin adayının zayıfladığını görenler "Zayıflamak size çok yakıştı" yorumlarında bulundu.

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Hanife Gürdal son halini paylaştı takipçilerinden yorum yağdı 'Zayıflamak yakışmış'

İşte Hanife Gürdal'ın son hali...

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