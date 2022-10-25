Hanife Gürdal son halini paylaştı takipçilerinden yorum yağdı 'Zayıflamak yakışmış'

Katıldığı izdivaç programıyla tanınan Hanife Gürdal geçtiğimiz günlerde de Gelin Evi'nde yarışmacı olarak görülmüştü. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan bir fenomen haline dönüşen eski gelin adayı bir süredir kilolarından memnun değildi.