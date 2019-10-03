Hanife Gürdal mini elbiseli pozuyla bacağını ifşa etti fotoğrafı apar topar kaldırdı
Başörtüsünü çıkarmasının ardından sıklıkla gündeme gelen eski gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozundaki detay yüzünden fotoğrafı silmek zorunda kaldı.
Evlilik programında ünlenen Hanife Gürdal, bu sefer bir photoshop hilesi yüzünden gündeme geldi. Yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini elbiseli bir poz paylaşan Gürdal, takipçilerinin durumu fark etmesinin ardından olay yaratan pozunu yayından kaldırdı.
Eski gelin adayının paylaştığı bu fotoğrafta photoshopla bacağını inceltmesi kısa sürede fark edildi. Pembe çiçekli mini elbisesiyle tepki de çeken Gürdal'a her zamanki gibi ilginç yorumlar geldi.
Çubuk kraker gibi: Gürdal'daki değişimi fark eden bir takipçisi "Shop yapıyorsun bari adam gibi yap bir bacağın dolma gibi biri de çubuk kraker gibi." yorumunu yaptı. Eleştirilerin ardından Gürdal, paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.
Gittikçe açılıyorsun: Tesettürden çıkma kararıyla bir kesimin tepkisini çeken Gürdal, eleştiri yağmuruna tutulmuş, "Gittikçe açılıyorsun" yorumlarına maruz kalmıştı.