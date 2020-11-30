Hanife Gürdal korseyi giydi dalga konusu oldu demediklerini bırakmadılar
Eski gelin adayı Hanife Gürdal, reklam için korse giyip poz verdi. Instagram'dan paylaşım yapan Gürdal, dalga konusu oldu.
Katıldığı evlilik programıyla ünlenen, ünlendikten sonra da başörtüsünü çıkarıp tepki çeken gelen adayı Hanife Gürdal durmuyor. Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Gürdal, şimdilerde sosyal medyada reklam yaparak kazanç elde ediyor.
Hanife, son olarak eşofman takımının üstüne korse giyerek reklam yapınca ise dalga konusu oldu. Paylaşımına "Korseyi tercih etme sebebim giyer giymez" beden ince göstermesi ve düzenli kullanımda kalıcı incelme sağlaması" yorumunu yaptı ama ona kimse inanmadı.
Takipçileri Hanife'nin paylaşımının altına "Ben anlamadım gitti sen çay reklamı yaptı vs korse reklamı yapıyor falan ama farklılık yok hala aynı kiloda duruyor nasıl sana güvenip alacağız", "En saçma pozlarından bir tanesi", "Korse ben nereye düştüm demiş" gibi yorumlarda bulundu.
Hanife'nin eşofmanın üstüne korse giymesi bazı takipçilerine ise komik geldi.