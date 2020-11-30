Hanife Gürdal korseyi giydi dalga konusu oldu demediklerini bırakmadılar

Takipçileri Hanife'nin paylaşımının altına "Ben anlamadım gitti sen çay reklamı yaptı vs korse reklamı yapıyor falan ama farklılık yok hala aynı kiloda duruyor nasıl sana güvenip alacağız", "En saçma pozlarından bir tanesi", "Korse ben nereye düştüm demiş" gibi yorumlarda bulundu.