Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'la evlenince yine kapandı yeni haline bakın

Katıldığı izdivaç programının ardından sosyal medyada fenomen haline gelen Hanife Gürdal, başörtüsünü çıkarıp açılmasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Başını açmanın ardından eleştirilerin hedefi olan Gürdal, kendisini eleştirenlere daha da açılarak tepki göstermişti.