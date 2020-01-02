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Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'la evlenince yine kapandı yeni haline bakın

Kapalı haliyle izdivaç programında tanınıp ardından açılmasıyla olay yaratan Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile evliliğinin ardından yeniden kapandı.

Katıldığı izdivaç programının ardından sosyal medyada fenomen haline gelen Hanife Gürdal, başörtüsünü çıkarıp açılmasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Başını açmanın ardından eleştirilerin hedefi olan Gürdal, kendisini eleştirenlere daha da açılarak tepki göstermişti.

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Bir anda magazin gündemine başını açmasıyla bomba gibi düşen Gürdal, sosyal medya hesabından bikinili, saten gecelikli hallerini de paylaşınca iyice hayranlarını çileden çıkarmıştı. 

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Son olarak aniden evlenmesiyle gündeme gelen gelin adayı, sevgilisi Kemal Ayvaz ile yaptığı apar topar nikahın ardından yeniden kapandı. 

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Dün sosyal medya hesabı Instagram'dan eşi Ayvaz ile fotoğraf payalaşan Gürdal, ''Ne yaptık biz'' diyerek paylaştığı fotoğrafıyla yeniden kapandığını sergiledi. 

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