Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'la boşanmıştı ki son hamlesi görenleri şoke etti

Geçtiğimiz günlerde de Kemal Ayvaz ile evliliklerinin 9. ayında sorumluluğun ağır geldiğini söyleyerek evliliğinde olduğu gibi sessiz sedasız boşandı. Herkes bu kısa evlilikte neler olduğunu merak ederken Hanife Gürdal'ın son hamlesi görenleri iyice meraklandırdı.