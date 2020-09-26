Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'la boşanmıştı ki son hamlesi görenleri şoke etti
Hanife Gürdal sürpriz bir kararla evlendiği Kemal Ayvaz'la sessiz sedasız boşanmıştı ki Instagram'a yüklediği son fotoğraf şaşırttı.
Bir dönem televizyon programlarında yayımlanan evlilik programlarıyla adından söz ettiren Hanife Gürdal, bu programlar sayesinde tanınmasının ardından sosyal medyada fenomen haline geldi. Binlerce takipçisi olan Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile aniden evlenmiş, takipçilerini şaşırtmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de Kemal Ayvaz ile evliliklerinin 9. ayında sorumluluğun ağır geldiğini söyleyerek evliliğinde olduğu gibi sessiz sedasız boşandı. Herkes bu kısa evlilikte neler olduğunu merak ederken Hanife Gürdal'ın son hamlesi görenleri iyice meraklandırdı.
Boşandığı eşi Kemal Ayvaz ile bu düğün fotoğrafını paylaşan fenomen gelin adayı, paylaşımının altına 'Kararlarımı sorgulamayın lütfen' notunu düştü.
Öte yandan Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz'la ilk ayrılık sinyalini ''Kocamdan sıkıldım'' diyerek vermişti. Ardından da sessizce boşanmış ve sosyal medyada Ayvaz'la beraber olan fotoğraflarını silmişti.