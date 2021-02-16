Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'dan bakın neden boşanıyor işte olayın perde arkası

Kemal'in birçok kez ''Boşanmayalım'' diyerek kendisine geldiğini fakat ailesinin kendisini istemediğini söyledi. Kemal'in ailesine hiç yaranamadığını söyleyen Hanife, evlilik programına katıldığı için ilişkinin en başından beri eşinin ailesinin kendisini istemediğini ifade etti.