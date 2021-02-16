Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'dan bakın neden boşanıyor işte olayın perde arkası
Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz'dan neden boşanmak istediğini ağlayarak anlattı. Lerzan Mutlu'nun programına katıldı.
İzdivaç programlarında tanınan ardından sosyal medyada başını açmasıyla olay yaratan fenomen gelin Hanife Gürdal, geçtiğimiz yıl evlendiği Kemal Ayvaz'la boşanma kararı aldı. Mutlu anlarını sıklıkla sosyal medyada paylaşan Gürdal, boşanma kararıyla beraber Kemal'le olan fotoğraflarını sildi.
Geçmişte Kemal Ayvaz'la beraber katıldığı Lerzan'la Çok Mutlu programına bu kez tek başına katılan Hanife Gürdal, programda gözyaşlarına boğularak neden boşanmak istediğini anlattı.
Gürdal, boşanmasının nedenini Kemal Ayvaz'ın ailesi olarak gösterdi. Kafasının oldukça karışık olduğu anlaşılan Hanife, programda aslında boşanmak istemediklerini fakat Kemal'in kendisinin arkasında durmadığını, Kemal'in ailesi tarafından sevilmediğini söyledi.
Kemal'in birçok kez ''Boşanmayalım'' diyerek kendisine geldiğini fakat ailesinin kendisini istemediğini söyledi. Kemal'in ailesine hiç yaranamadığını söyleyen Hanife, evlilik programına katıldığı için ilişkinin en başından beri eşinin ailesinin kendisini istemediğini ifade etti.