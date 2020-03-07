Hanife Gürdal hamile Kemal Ayvaz ile evli olan Hanife kendisini böyle ele verdi

Katıldığı evlilik programlarıyla birlikte adını Türkiye'ye duyuran ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz senenin son ayında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile birlikte nikah kıymışlardı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, Şubat ayında da düğün yaptı. Hanife Gürdal'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar ise hamile mi sorularını güçlendirmeye başladı.