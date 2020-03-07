Hanife Gürdal hamile Kemal Ayvaz ile evli olan Hanife kendisini böyle ele verdi
2019'un Aralık ayında Kemal Ayvaz ile dünyaevine giren gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından "Teyzemi oluyorum" diyen arkadaşına sus emojisiyle işaret vermesiyle akıllara hamile mi sorusunu getirdi.
Katıldığı evlilik programlarıyla birlikte adını Türkiye'ye duyuran ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz senenin son ayında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile birlikte nikah kıymışlardı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, Şubat ayında da düğün yaptı. Hanife Gürdal'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar ise hamile mi sorularını güçlendirmeye başladı.
"Teyze mi oluyorum?" : Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan fenomen Hanife Gürdal, günlük hayatından, evdeki halleriyle ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Akşam gelen soruları cevaplandıran Gürdal, evlilik programında arkadaşı olduğu Sevgi Akiska'nın "Teyze mi oluyorum?" sorusuna sus işareti yapan bir emojiyle karşılık verdi.
"9 ay sonra yanındayım": Hanife Gürdal'ın sus işaretini yapması hamile olduğu iddialarını akıllara getirdi. Arkadaşı Sevgi Akiska kendi Instagram hesabından ikiz bebek fotoğrafı paylaşarak "Haniff öleceğim şuraya doğru... Gel zaman gel zaman gel..." dedi. Akiska'nın daha sonra yaptığı paylaşımda Hanife Gürdal'ı etiketleyerek "9 ay sonra yanındayım merak etme" demesi hamilelik iddialarını güçlendirdi.
Hanife Gürdal Kimdir?
Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi.