Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz ile boşandı! Kocam Kemal Ayvaz'dan sıkıldım' demişti

Hanife Gürdal son olarak sosyal medya hesabı Instagram'dan şunları yazmıştı:

"Benim gibi İzmir'den Trabzon'a gelin gelen arkadaşlar var mı? Günde en azından bir kahve için dışarı çıkmaya bayılırım. Benimle bir kahve içmek isteyen arkadaşlar var mı?''