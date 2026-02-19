Hanife Gürdal eleştirilere isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver
Yıllar önce izdivaç programında yer alan Hanife Gürdal, tesettürden çıkmasıyla epey konuşulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam eden Hanife, son olarak tatil pozlarına gelen eleştirilere sessiz kalamadı. Gürdal, "Mememin kenarını da görmeyiver" diyerek eleştirilere isyan etti.
Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden Hanife Gürdal, katıldığı izdivaç programıyla geniş kitlelerce tanınmış, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla uzun süre magazin gündeminde kalmıştı.
Ekran macerasının ardından hayatında radikal değişikliklere giden Gürdal, hem özel yaşamı hem de tarzındaki dönüşümle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Zaman zaman yaptığı çıkışlarla yeniden gündeme gelen Hanife Gürdal son olarak yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
Hanife Gürdal gittiği tatilden pozlar paylaştı. Bazı pozlarda yan dekoltesi de dikkat çekti ve bu konuda pek çok eleştiri aldı.