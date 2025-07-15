Hangisi ters? Tuvalet kağıdını nasıl taktığınız karakteriniz hakkında bakın hangi bilgiyi veriyor...
Gündelik bir tercih gibi görünse de, tuvalet kağıdını ruloya nasıl taktığınız kişiliğiniz hakkında şaşırtıcı ipuçları veriyor... Psikologlara göre bu küçük detay, liderlikten uyum becerilerine kadar birçok karakter özelliğinizi ele veriyor.
Günlük alışkanlıklarınız düşündüğünüzden çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Tuvalet kağıdını ruloya üstten mi, yoksa alttan mı taktığınız bile… Psikologlara göre bu küçük tercih, karakter yapınızla doğrudan bağlantılı olabilir. Özellikle bazı uzmanlar, bu detayın kişinin kontrol ihtiyacı, uyum becerisi ve gizlilik eğilimi gibi kişilik özelliklerini yansıttığını savunuyor.
KÜÇÜK BİR HAREKET, BÜYÜK BİR AYNA GÖREVİ GÖREBİLİR
ABD’li davranış bilimci Dr. Gilda Carle, .000 kişi üzerinde yaptığı davranış temelli ankette, tuvalet kağıdını üstten takan bireylerin çoğunlukla liderlik özelliklerine sahip, organize ve kontrolcü insanlar olduğunu belirledi.
Dr. Gilda Carle, “Üstten takan bireyler kuralları sever. Güçlü plan yapma becerileri vardır ve çevrelerinde olup bitenleri yönetme eğilimindedirler” dedi.
Buna karşılık, ruloyu alttan takanların daha uyumlu, sabırlı ve gizliliğe önem veren kişiler olduğuna dikkat çeken Carle, bu kişilerin daha çok “arka planda kalmayı seçen ama dengeleyici rol üstlenen karakterler” olduğunu ifade ediyor.
KENDİNİZİ NE KADAR TANIMLIYORSUNUZ?
Bazı sosyal psikologlar, bu tür davranışsal detayların “kişilik yansımalarının günlük hayata sızmış hali” olduğunu belirtiyor. Yani fark etmeden yaptığınız tercihler, aslında iç dünyanızdan izler taşıyor olabilir. Ruloyu nasıl taktığını “hiç fark etmedim” diyenler içinse uzmanların yorumu net. Bu kişiler daha rahat, kaygısız ve spontan bir yapıya sahip.