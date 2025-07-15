Hangisi ters? Tuvalet kağıdını nasıl taktığınız karakteriniz hakkında bakın hangi bilgiyi veriyor...

KENDİNİZİ NE KADAR TANIMLIYORSUNUZ?

Bazı sosyal psikologlar, bu tür davranışsal detayların “kişilik yansımalarının günlük hayata sızmış hali” olduğunu belirtiyor. Yani fark etmeden yaptığınız tercihler, aslında iç dünyanızdan izler taşıyor olabilir. Ruloyu nasıl taktığını “hiç fark etmedim” diyenler içinse uzmanların yorumu net. Bu kişiler daha rahat, kaygısız ve spontan bir yapıya sahip.