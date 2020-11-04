Hangi ünlü İzmir için ne kadar bağış yaptı? Haluk Levent isim isim açıkladı
İZMİR depremin yaralarını sarıyor. Ahbap kurucusu Haluk Levent, “İzmir’in yanındayız. Acısını paylaşıyoruz” sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına hangi ünlü ismin ne kadar bağış yaptığını isim isim açıkladı. Zirvede yeşil sahaların yıldız isimleri Fenerbahçe Kalecisi Altay ve Juventus ve Milli Takım'ın vazgeçilmezi Melih Demiral var...
Ahbap kurucusu Haluk Levent, depremin vurduğu İzmir için kolları sıvadı. “İzmir’in yanındayız. Acısını paylaşıyoruz” sloganıyla yardım kampanyası başlatan Haluk Levent, şimdiye kadar hangi ünlü ismin İzmir için ne kadar bağış yaptığını isim isim açıkladı. En yüksek bağış yeşil sahaların ve Milli Takım'ın yıldız isimlerinden geldi.
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Altay Bayındır (Fenerbahçe kalecisi)
300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.
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Can Yaman (Oyuncu)
100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak...
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Mert Hakan (Fenerbahçe)
250 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak.
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