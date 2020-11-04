Hangi ünlü İzmir için ne kadar bağış yaptı? Haluk Levent isim isim açıkladı

Ahbap kurucusu Haluk Levent, depremin vurduğu İzmir için kolları sıvadı. “İzmir’in yanındayız. Acısını paylaşıyoruz” sloganıyla yardım kampanyası başlatan Haluk Levent, şimdiye kadar hangi ünlü ismin İzmir için ne kadar bağış yaptığını isim isim açıkladı. En yüksek bağış yeşil sahaların ve Milli Takım'ın yıldız isimlerinden geldi.