Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunabiliyor? En erken emeklilik yaşı bakın nerede
TÜRKİYE ve dünyada çalışanlar için emeklilik yaşı çok önemli. Ülkemizde emeklilik yaşı 2000 öncesi girişliler ile sonrası için farklı. Mezarda emeklilik eleştirileri alan yaş kriteri Türkiye'de bir dönem çok tartışılmıştı. Peki dünya ülkelerinde emekli olma yaşı kaç? Buyrun OECD'nin verdiği rakamlara bakalım.
TÜRKİYE'de 2000 yılı öncesinde işe girenler için kademeli emeklilik yaşı var. 2000 sonrasında ise emeklilik yaşı kadın ve erkek için farklı. Peki dünya ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, kadın ve erkekte fark ediyor mu? OECD verilerine göre Avrupa ülkelerinin bir çoğunda kadın ve erkeğin emeklilik yaşında ayrım yok. Bizdeki gibi kadına pozitif yaklaşıp erkekten daha erken sürede emekli olma imkanı tanıyan ülkeler de var. Türkiye'deki emeklilik yaşı sürekli eleştiri konusu oluyor ve hayli yüksek bulunuyordu. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında durum şaşırtıcı. İşte dünyadaki emeklilik yaşları:
Norveç
Kadın emekli yaşı: 67
Erkek emekli yaşı: 67
İsrail
Kadın emekli yaşı: 62
Erkek emekli yaşı: 67
İzlanda
Kadın emekli yaşı: 67
Erkek emekli yaşı: 67