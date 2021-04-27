Hangi tatlı kaç kalori bu tatlıları yemeden önce bir kez daha düşünün!
Diyet yaparken tatlı krizine girince yiyeceğiniz bir parça çikolatadan bir porsiyon tiramisuya kadar tatlıların kalorilerini sizler için derledik. Örneğin; 1 parça sütlü çikolata 134 kalori, 1 porsiyon tiramisu ise 384 kalori.
İster diyet yapın ister yediklerinizi kontrol altında tutun mutlaka besinlerinizin kalorilerini öğrenin. Özellikle de tatlıların. Zira küçük bir porsiyon dahi yeseniz tatlılar yüksek kalorileri nedeniyle kilo kontrolünü zorlaştırırlar. Biz de sizin için bir parça sütlü çikolata, bir porsiyon tiramisu, avokado puding ve aşurenin kalori miktarlarını derledik. İşte tatlılar dünyasının kalori hesapları...
Tatlıların kalorileri öğrenmeye kuşkusuz hepimizin hayranı olduğu bir lezzet olan çikolata ile başlamakta fayda var. Diyette porsiyon tatlılara dur diyebilsek bile çikolata ile mücadele çok da kolay olmuyor. Kolay ulaşılan ve yiyeni mutlu eden sütlü çikolatanın kalorisini öğrenmek en azından miktar kontrolü yapmanıza yardımcı olabilir.
İçinde yüzde 41 karbonhidrat, yüzde 7 protein ve yüzde 52 yağ bulunan sütlü çikolatanın 25 gramlık küçük bir parçasındaki kalori miktarı 134 kcal'dır. Miktarlar arttıkça kalori hesapları da kabarıyor. 100 gram sütlü çikolata ortalama 535 kalori içermektedir. Ayrıca; 7.6 gram protein, 59.4 gram karbonhidrat ve 29.7 gram yağ içermektedir. Protein içeriği ile günlük ihtiyacın ortalama %15’ini, karbonhidrat içeriği ile günlük ihtiyacın ortalama %20’sini ve yağ içeriği ile günlük ihtiyacın ortalama %46’sını karşılamaktadır. Lif içeriği ile ise günlük lif ihtiyacının ortalama %15’ini karşılamaktadır.
Sütlü çikolata alırken dikkat
Piyasada, “sütlü çikolata” adı altında satılan çok sayıda ürün bulunmaktadır, ancak bunların büyük bir bölümü ne yazık ki gerçek çikolatadan çok uzaktadır. Yüksek oranda şeker ve katkı maddesi içerebileceğinden, çikolata satın alırken paketin üzerini okumayı alışkanlık edinmeniz önemli. Gerçek çikolata, mümkün olduğunca az malzeme ile hazırlanmalıdır. Bu nedenle, içindekiler kısmındaki malzemelerin listesi uzayan çikolatalardan uzak durmalısınız.