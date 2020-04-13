Hangi sindirim sorununa hangi bitki çayı iyi gelir?

Kabızlık

Bazı insanlar günde 2-3 kez tuvalete çıkarken bazıları için haftada 2-3 kez tuvalete çıkmak bile bir başarı sayılabilir. Bunun nedeni kalıtımsal bağırsak sorunları, beslenme şekli, hareketsizlik olabilir. Kabızlık için yapılabilecek en iyi şey besin lifi bakımından zengin, az yağlı gıdalar tüketmek. Aynı zamanda yeterli miktarda su içmek de kritik önem taşıyor.

