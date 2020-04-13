Hangi sindirim sorununa hangi bitki çayı iyi gelir?
Sindirim sorunları herkesin zaman zaman yaşadığı sorunlar arasında.Yanlış beslenme alışkanlıkları ya da ani beslenme dengesi bozukluklarından kaynaklanan bu sorunların çözümünde yine beslenmeden yararlanılabilir. İşte sindirim sorunlarının çözümü olan bitki çayları!
Mide Bulantısı
Mide bulantısı için, uzmanların en çok önerdiği çaylar arasında papatya çayı, nane çayı ve zencefil çayı bulunuyor.
Bunlar arasında papatya çayı aynı zamanda sinirleri yatıştırıyor ve uykuya geçişi kolaylaştırıyor.Nane çayı ise mide bulantısını hafifletirken “mentol” içeriğiyle mide kramplarını azaltıyor. Zencefil çayı ise mide bulantısı için en etkili çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.
Kabızlık
Bazı insanlar günde 2-3 kez tuvalete çıkarken bazıları için haftada 2-3 kez tuvalete çıkmak bile bir başarı sayılabilir. Bunun nedeni kalıtımsal bağırsak sorunları, beslenme şekli, hareketsizlik olabilir. Kabızlık için yapılabilecek en iyi şey besin lifi bakımından zengin, az yağlı gıdalar tüketmek. Aynı zamanda yeterli miktarda su içmek de kritik önem taşıyor.
Rezene ve nane çayı bağırsakları yumuşatarak kabızlık döneminde tuvalete çıkmayı kolaylaştıran çaylar arasında sayılabilir.