Hangi şehirde kaç günlük su kaldı? İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Sivas'ta son durum...
Kurak geçen yaz mevsiminin ardından sonbahar aylarının sonuna gelmemize rağmen yağışların beklenenin çok altında kalması nedeniyle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde su sıkıntısı kapıya dayandı. En riskli il Sivas olurken, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli için alarm zilleri çalıyor...
Yağışların azalması ve su kullanımının artmasıyla birlikte dünya gündeminde kuraklık da yer almaya başladı. Türkiye'nin büyük şehirleri için de alarm zilleri çalmaya açıklamalar ve uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Özellikle Sivas'ın 10 günlük içme suyunun kaldığı belirtilirken, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi illerde de tehlike kapıda. Vatandaşlara "su tasarrufu çağrıları yapılmaya başlandı. Son açıklamalara göre hangi şehrin ne kadar içme suyu kaldı:
Sivas'ta düzenli kesinti de çözüm olmadı!
Sivas'ta, yaz aylarından bu yana yaşanan düzenli su kesintileri de içme suyunun tükenmesi tehlikesini önleyemedi. Sivas merkezinde şebeke suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda suyun azalmasıyla Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan takviye için başlatılan isale hattı çalışmaları hızlandırıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, barajdaki suyun bitme noktasına geldiğini belirterek, "15-20 günlük su var. Tavra Deresi ve barajdan alınan suyla şehrin su ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.
İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı
Yağışsız geçen sonbahar, birçok bölgede kuraklık riskini artırdı. Türkiye geneli kümülatif yağışlar ortalaması, yüzde 46,3 azalırken barajlarda su seviyesi de düştü. İstanbul'da geçen yıl 18 Kasım'da yüzde 42,6 olan baraj doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 36,2 oldu. İstanbul'un 4,2 aylık suyunun kaldığı belirlendi.
İzmir'de tehlike çanları
İzmir'de ise geçen yıl 18 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 21,6'yken, bu sene aynı dönemde yüzde 19 olduğu ve 17,1 aylık suyun kaldığı belirlendi. Bursa'da geçen yıl 18 Kasım'da doluluk oranı, yüzde 22,3'ken bu sene aynı dönemde 20,9 olduğu, 2 aylık suyun bulunduğu tespit edildi