Hangi şehirde kaç günlük su kaldı? İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Sivas'ta son durum...

Yağışların azalması ve su kullanımının artmasıyla birlikte dünya gündeminde kuraklık da yer almaya başladı. Türkiye'nin büyük şehirleri için de alarm zilleri çalmaya açıklamalar ve uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Özellikle Sivas'ın 10 günlük içme suyunun kaldığı belirtilirken, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi illerde de tehlike kapıda. Vatandaşlara "su tasarrufu çağrıları yapılmaya başlandı. Son açıklamalara göre hangi şehrin ne kadar içme suyu kaldı: