Hangi parti birinci? Son anketin çarpıcı sonuçları, AK Parti, MHP, DEM Parti...
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Belediyelere yönelik soruşturmalar ve tutuklamalar siyaset gündeminde yer almaya ve tartışılmaya devam ederken anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son anketi paylaştı. Ankette "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? " diye soruldu.
Asal Araştırma 7-13 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş üzeri bin 985 kişi ile yaptığı ankette "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu.
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Ankette 'Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok' yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ilk sırada AK Parti yer aldı. İşte anket sonuçları
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AK Parti:%33.8
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CHP:%32.3
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