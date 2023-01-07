Hangi model ne kadar arttı? İşte sıfır araçların 2023 yeni liste fiyatı

Otomotiv sektöründe devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunurluğundaki sıkıntılar devam ediyor. Hal böyle olunca araç almak isteyen vatandaşlar bayilere koştu. Ancak bazı markalar fiyat listelerinde değişikliğe gitti.