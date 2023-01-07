Hangi model ne kadar arttı? İşte sıfır araçların 2023 yeni liste fiyatı
2023 yılına girmemizle birlikte markalar fiyat listelerini değiştirmeye başladı. Bazı markalar sembolik artışlar yaparken, gelen zamlarla birlikte vergi dilimi değişen modellerde 30 bin TL'yi geçen artışlar oldu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel talebin çok yüksek olduğunu söylüyor.
Otomotiv sektöründe devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunurluğundaki sıkıntılar devam ediyor. Hal böyle olunca araç almak isteyen vatandaşlar bayilere koştu. Ancak bazı markalar fiyat listelerinde değişikliğe gitti.
Milliyet'in haberine göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ÖTV'deki matrah değişikliği sonrası piyasada bir hareketlenme olduğunu ve talebin çok yüksek seviyelerde gerçekleştiğini söylüyor.
Artışların sebebi ne?
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
"ÖTV matrah güncellemesi ile daha uygun fiyatlara araç almak isteyen vatandaşlarımız planlarını bu kararın açıklaması sonrasına bırakmıştı. Kararın açıklanmasından önce oldukça durağan olan piyasa kararın tebliğ edilmesinin ardından tekrar hareketlenerek gerek sıfır gerekse ikinci el otomobile olan talep oldukça arttı. Talebin yüksek olması sebebiyle fiyatlarda %10 civarı artışlar söz konusu.