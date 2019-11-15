Hangi meyve suyu nasıl kilo aldırır taze sıkılmış olsa bile...
Meyve suları kilo aldırır. Hangi meyve suyu kilo aldırır diye merak edenler için portakal, şeftali, vişne suları dahil taze sıkılmış tüm meyve sularının vücutta nasıl kilo yaptığını, meyve sularının vücutta nasıl sindirildiğini anlatarak derledik. Meyve sularının mide ve ince bağırsakta sindirilme şekilleri ve miktarları kilo alımının en büyük nedeni.
Meyve suyu içince vücutta ne olur neden meyve suyu içmek kilo aldırır? Hangi meyve suyu kilo aldırır, mesela taze sıkılmış portakal suyu kilo aldırır mı yoksa sağlıklı mıdır? Aynı şey mevsiminde toplanan şeftali, vişnenin suyu için de geçerli. Evde yapılan meyve suları kilo yapar mı? Bu soruların hepsinin yanıtı ne yazık ki evet. İster taze sıkılmış olsun, ister ev yapımı olsun, ister portakal ister şeftali isterseniz vişne suyu olsun. Tüm meyve suları eğer düzenli ve yüksek miktarlarda tüketilyorsa kilo almaya neden olur. Meyve suyunun nasıl yapıldığından çok ne kadar tüketildiği ve vücutta meyve suyunun nasıl hazmedildiği neden kilo aldırdığının da yanıtını veren detaylar içeriyor.
Meyve suyu yalnızca içindeki şeker miktarı nedeniyle kilo aldırmaz. Meyve suyu vücudun sindirim sisteminde katı besinlerden farklı bir yolla sindirilir. Vücudun meyve sularını sindirme şekli kilo alımına nedenlerinden biri. Meyve suyunun kilo aldırma nedeni sadece posadan fakir ve şekerden yüksek içerikte olmasından değil. Mide 2 farklı bölümle sindirim yapar. Bu bölümlerden biri katı yiyecekleri sindirdiği dik bölüm iken, sıvı besinleri sindiren yatay bölümü vardır. Normalde katı yiyeceklerin sindirildiği bölümde işlem uzun sürer. Ancak sıvı besinlerin atıldığı alt bölümde sindirim çok kısa sürer. Vücut sıvı olarak alınan besinleri hızla mideden ince bağırsağa gönderir. İnce bağırsağa hızla geçen sıvı yiyecekler kısa sürede ince bağırsak tarafından sindirilip kana karıştırılır.
Meyve suyu gibi şekerden yüksek besinler hızla kana karıştığında kan şekerini hızla yükseltir. Hızla yükselen kan şekeri, insülin salınımı sonrasında hızla düşer. Hızla yükselip hızla düşen kan şekeri kişinin açıkmasının en büyük nedenidir. Açlık hisseden kişi daha fazla yiyecek tüketme eğilimi gösterir. Meyve suyu tüketimi sırasında vücuda alınan yüksek şeker miktarı da doğrudan vücut tarafından kullanılamadığından yağ olarak depolanır. Sürekli meyve suyu gibi şekerli içecekler tüketildiğinde fazla şeker karaciğerde yağ olarak depolanmaya devam eder.
Bir süre sonra kişinin kilosunda artış yaratır. Aynı zamanda meyve suyu gibi şekeri yüksek miktar olarak fazla içecekler mide hacmini de büyütücü özellikler gösterebilir. Katı yiyeceklerle mideyi doldurmak zorken, sıvı besinler hızla midenin kapasinin üzerine çıkmasına ve büyümesine neden olabilir. Mide kapasitesi büyüdükçe tokluk hissi daha zor oluşacağından kişi her defasında daha fazla yiyecek tüketmek zorunda kalır bu da kilo alımına neden olur.