Hangi meyve suyu nasıl kilo aldırır taze sıkılmış olsa bile...

Meyve suyu içince vücutta ne olur neden meyve suyu içmek kilo aldırır? Hangi meyve suyu kilo aldırır, mesela taze sıkılmış portakal suyu kilo aldırır mı yoksa sağlıklı mıdır? Aynı şey mevsiminde toplanan şeftali, vişnenin suyu için de geçerli. Evde yapılan meyve suları kilo yapar mı? Bu soruların hepsinin yanıtı ne yazık ki evet. İster taze sıkılmış olsun, ister ev yapımı olsun, ister portakal ister şeftali isterseniz vişne suyu olsun. Tüm meyve suları eğer düzenli ve yüksek miktarlarda tüketilyorsa kilo almaya neden olur. Meyve suyunun nasıl yapıldığından çok ne kadar tüketildiği ve vücutta meyve suyunun nasıl hazmedildiği neden kilo aldırdığının da yanıtını veren detaylar içeriyor.