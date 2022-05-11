Hangi kare sizinki? Telefon tutuşunuz kişiliğinizi ele veriyor: Hayatınızı bile etkiliyor

Sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kıran kişilik testine göre, telefonunuzu nasıl tuttuğunuz bile gerçekte kim olduğunuz hakkında bir şeyler söyleyebilir.



Öncelikle fotoğrafa bakın ve telefonunuzu nasıl kullandığınızı seçin. Tek elle ve baş parmakla mı telefonunuzu kullanıyorsunuz yoksa iki eliniz de telefonda mı?