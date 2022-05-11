Hangi kare sizinki? Telefon tutuşunuz kişiliğinizi ele veriyor: Hayatınızı bile etkiliyor
Son yıllarda günlük hayatımızda elimizden düşürmediğiniz cep telefonlarının kişiliğimizle ilgili verdiği mesajlar okuyanları şaşkına çevirdi.
Her gün belki de en çok zaman geçirdiğimiz şey cep telefonları. Artık hayatımızın her anını cep telefonlarına yüklüyor, sevdiklerimizle paylaşıyoruz.
Yaptığımız her şeyin kişiliğimizin bir yansıması olduğunu düşündüğümüzde, cep telefonuyla olan ilişkimizin de kişiliğimiz hakkında ipuçları taşıyor olması içten değil..
Son dönemde sosyal medyada paylaşılan kişilik testlerine bir yenisi daha eklendi. İngiliz The Sun gazetesi, cep telefonunu tutma şeklinizin kişiliğiniz hakkında ipuçları taşıdığını ortaya koydu.
Sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kıran kişilik testine göre, telefonunuzu nasıl tuttuğunuz bile gerçekte kim olduğunuz hakkında bir şeyler söyleyebilir.
Öncelikle fotoğrafa bakın ve telefonunuzu nasıl kullandığınızı seçin. Tek elle ve baş parmakla mı telefonunuzu kullanıyorsunuz yoksa iki eliniz de telefonda mı?