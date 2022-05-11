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Hangi kare sizinki? Telefon tutuşunuz kişiliğinizi ele veriyor: Hayatınızı bile etkiliyor

Hangi kare sizinki? Telefon tutuşunuz kişiliğinizi ele veriyor: Hayatınızı bile etkiliyor

Son yıllarda günlük hayatımızda elimizden düşürmediğiniz cep telefonlarının kişiliğimizle ilgili verdiği mesajlar okuyanları şaşkına çevirdi.

Hangi kare sizinki? Telefon tutuşunuz kişiliğinizi ele veriyor: Hayatınızı bile etkiliyor

Her gün belki de en çok zaman geçirdiğimiz şey cep telefonları. Artık hayatımızın her anını cep telefonlarına yüklüyor, sevdiklerimizle paylaşıyoruz. 

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Hangi kare sizinki? Telefon tutuşunuz kişiliğinizi ele veriyor: Hayatınızı bile etkiliyor

Yaptığımız her şeyin kişiliğimizin bir yansıması olduğunu düşündüğümüzde, cep telefonuyla olan ilişkimizin de kişiliğimiz hakkında ipuçları taşıyor olması içten değil..

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Hangi kare sizinki? Telefon tutuşunuz kişiliğinizi ele veriyor: Hayatınızı bile etkiliyor

Son dönemde sosyal medyada paylaşılan kişilik testlerine bir yenisi daha eklendi. İngiliz The Sun gazetesi, cep telefonunu tutma şeklinizin kişiliğiniz hakkında ipuçları taşıdığını ortaya koydu.

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Hangi kare sizinki? Telefon tutuşunuz kişiliğinizi ele veriyor: Hayatınızı bile etkiliyor

Sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kıran kişilik testine göre, telefonunuzu nasıl tuttuğunuz bile gerçekte kim olduğunuz hakkında bir şeyler söyleyebilir.

Öncelikle fotoğrafa bakın ve telefonunuzu nasıl kullandığınızı seçin. Tek elle ve baş parmakla mı telefonunuzu kullanıyorsunuz yoksa iki eliniz de telefonda mı?

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