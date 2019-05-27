Hangi kahveyi ne kadar tüketmeli? Osman Müftüoğlu uyardı
Kahvenin faydalarıyla ilgili şişirilen haberlere dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bazı hazır paket kahvelerin içerisinde kanserojen özellik taşıyan madde bulunduğunu, 'Türk Kahvesi'nin de en fazla günde 3 fincan içilmesini önerdi.
Kahve tüketimini özendiren haberlerde son yıllarda artış söz konusu. Basında her gün yeni bir “kahve ve faydası” ile yazılar çıkıyor. İşi daha da büyütüp, her gün bol miktarda kahve içmenin “ömür uzatıcı etkisi” olduğunu ileri süren araştırmalar bile var. Peki, doğru bir bilgi mi? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kahveyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Kahvenin ömür uzatıcı etkisi olmadığını belirten aksine hazır kahvelerdeki tehlikeye dikkat çekti. Müftüoğlu, NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:
Bana göre de kahve keyifli ve lezzetli bir içecek. Güzel, hatırı sayılır bir ikram. Hoş bir gelenek. Ama bu saydıklarım kahvede aşırılığın “uyku kaçıran, kalp çarpıntısı tetikleyen, kan basıncını yükselten” etkilerini yok etmez.
Zerre kadar şüphe duymuyorum
İnceleme fırsatı bulduğum hiçbir uzun ömür beldesinde (Okinawa, Sardinya, Pioppi, İkaira) kahve içerek ömrüne ömür katan biri ile karşılaşmadım. Diğer taraftan toz haldeki hazır paket kahvelerin (instant kahve) aşırısının yapılarındaki akrilamid riski nedeniyle kanserojen özellik taşıdığından da zerre kadar şüphe duymuyorum.