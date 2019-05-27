Hangi kahveyi ne kadar tüketmeli? Osman Müftüoğlu uyardı

Kahve tüketimini özendiren haberlerde son yıllarda artış söz konusu. Basında her gün yeni bir “kahve ve faydası” ile yazılar çıkıyor. İşi daha da büyütüp, her gün bol miktarda kahve içmenin “ömür uzatıcı etkisi” olduğunu ileri süren araştırmalar bile var. Peki, doğru bir bilgi mi? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kahveyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.