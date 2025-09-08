Hangi ilde hangi takım tutuluyor? İşte il il en fazla tutulan takım...

BIST 10.449
Türkiye'nin en çok tuttuğu takım belli oldu. Peki hangi ilde hangi takım tutuluyor? İşte Türkiye'nin takım haritası... Özel bir araştırma şirketi, Türkiye'nin taraftar haritasını ortaya koydu. Peki Türkiye'de hangi şehir hangi takımı tutuyor?

İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN TUTTUĞU TAKIMLAR!

ADANA  |  GALATASARAY 

ADIYAMAN   |  GALATASARAY

AFYONKARAHİSAR  |  FENERBAHÇE

AĞRI - GALATASARAY

AKSARAY  |   FENERBAHÇE

AMASYA  |  FENERBAHÇE

ANKARA  |  GALATASARAY

ANTALYA - GALATASARAY

ARDAHAN  |  BEŞİKTAŞ

ARTVİN  |  GALATASARAY

AYDIN   |   GALATASARAY

BALIKESİR  |  GALATASARAY

BARTIN  |  GALATASARAY

BATMAN  |  GALATASARAY

BAYBURT  |  GALATASARAY

BİLECİK  |  GALATASARAY

BİNGÖL  |  GALATASARAY

BİTLİS  |  FENERBAHÇE

BOLU  |  GALATASARAY

