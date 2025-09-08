Hangi ilde hangi takım tutuluyor? İşte il il en fazla tutulan takım...
|
Türkiye'nin en çok tuttuğu takım belli oldu. Peki hangi ilde hangi takım tutuluyor? İşte Türkiye'nin takım haritası... Özel bir araştırma şirketi, Türkiye'nin taraftar haritasını ortaya koydu. Peki Türkiye'de hangi şehir hangi takımı tutuyor?
İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN TUTTUĞU TAKIMLAR!
ADANA | GALATASARAY
ADIYAMAN | GALATASARAY
AFYONKARAHİSAR | FENERBAHÇE
AĞRI - GALATASARAY
AKSARAY | FENERBAHÇE
AMASYA | FENERBAHÇE
ANKARA | GALATASARAY
ANTALYA - GALATASARAY
ARDAHAN | BEŞİKTAŞ
ARTVİN | GALATASARAY
AYDIN | GALATASARAY
BALIKESİR | GALATASARAY
BARTIN | GALATASARAY
BATMAN | GALATASARAY
BAYBURT | GALATASARAY
BİLECİK | GALATASARAY
BİNGÖL | GALATASARAY
BİTLİS | FENERBAHÇE
BOLU | GALATASARAY
