Hangi ilçede olacak, kimler yararlanacak? İstanbul'da sosyal konut için geri sayım
Kira yükünü azaltacak yeni uygulama için geri sayım başladı. İstanbul’da hayata geçirilecek projede ilk konutlar için süreç başlıyor. Peki kimler yararlanabilecek? Hangi şartlar aranıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
İstanbul’da dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında başvuru süreci başlıyor. İlk etapta 1071 konutun kiraya verileceği projede, evi olmayan, 18 yaşından büyük, evli ve T.C. vatandaşı kişiler başvuru yapabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiralık sosyal konutlar için başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını açıkladı.
3 YIL SÜREYLE KİRALANACAK
Dar gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm üretmek ve özellikle İstanbul’daki kira fiyatları üzerinde dengeleyici bir etki oluşturmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında toplam 15 bin kiralık sosyal konut hayata geçirilecek.
İlk etapta 1071 konutun kiraya verilmesi planlanırken, konutların bölgedeki kira rayiçlerinin altında fiyatlarla vatandaşlara sunulması hedefleniyor. Kiralar, konutların büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
Projeden yararlanmak isteyenlerde; üzerlerine kayıtlı bir konut bulunmaması, 18 yaşını doldurmuş olma, evli olma ve T.C. vatandaşı olma şartları aranacak. Kiralama süresi ise 3 yıl olacak.
İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
Kiralık sosyal konutların İstanbul’un farklı ilçelerinde tahsis edilmesi planlanıyor. İlk etapta Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde konutların bulunacağı öğrenildi.
Uygulamanın, özellikle yüksek kira bedellerinin dar gelirli vatandaşlar üzerindeki yükünü azaltması ve bölgesel kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlaması bekleniyor.
İSTANBUL’A 100 BİN SOSYAL KONUT
Kiralık sosyal konut uygulaması, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini öngören "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hayata geçiriliyor.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA SÜRE UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2026’da sona ermesi planlanan "Yarısı Bizden" kampanyasının 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul’da bugüne kadar 435 bin 683 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığını, 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını bildirdi.
2026 yılı sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınması hedefleniyor.
TOPLAM 1 MİLYON 875 BİN LİRALIK DESTEK
"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında vatandaşlara konutlarını yeniden inşa etmeleri için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği sağlanıyor. Böylece konutlar için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin liraya ulaşıyor.
İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi verilirken, 125 bin lira da taşınma desteği sağlanıyor. Her bir dükkan için ayrıca 875 bin liraya kadar kredi imkanı bulunuyor.
DETAYLAR YARIN AÇIKLANACAK
Kiralık sosyal konut projesinin kura takvimi, başvuru şartları, teslimat süreci ve kimlerin projeden yararlanabileceğine ilişkin ayrıntıların Bakan Murat Kurum tarafından 10 Eylül Perşembe günü açıklanması bekleniyor.