Hangi ilçede olacak, kimler yararlanacak? İstanbul'da sosyal konut için geri sayım

TOPLAM 1 MİLYON 875 BİN LİRALIK DESTEK

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında vatandaşlara konutlarını yeniden inşa etmeleri için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği sağlanıyor. Böylece konutlar için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin liraya ulaşıyor.

İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi verilirken, 125 bin lira da taşınma desteği sağlanıyor. Her bir dükkan için ayrıca 875 bin liraya kadar kredi imkanı bulunuyor.