Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? İşte 28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları
26 siyasi partinin de aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesinin ardından illere göre milletvekili sayıları merak konusu oldu.
İl il milletvekili sayıları gündemdeki yerini aldı. 28. Dönem milletvekili aday listeleri siyasi partiler tarafından sunuldu. 14 Mayıs seçimlerine hızla giderken vatandaşlar da kendi yaşadıkları şehirden ne kadar milletvekili çıkacağını araştırmaya koyuldu. Peki hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? En az milletvekili olan il hangisi? İşte illere göre milletvekili dağılımı....
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi. Buna göre, 36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak. Diğer yandan illerin milletvekili sayıları da belli oldu.
Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında, Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada, TÜİK tarafından 31 Aralık 2022 tarihli veriler esas alınarak, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı paylaşıldı.
36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak.