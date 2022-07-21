Hangi futbol liginin hangi platformda yayınlanacağı açıklandı

Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği açıklama nihayet geldi. Anlaşmalar neticesinde Avrupa liglerini yayınlayacak olan platformlar belli oldu. En çok merak edilen konu olan UEFA ligleri ve Süper Lig olurken, bu iki ligi yayınlayacak olan platform beIN Sports ve EXXEN oldu.