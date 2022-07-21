Hangi futbol liginin hangi platformda yayınlanacağı açıklandı
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği yayıncı kuruluşların yayınlayacağı ligler açıklandı. İşte Avrupa ligleri ve yayınlayacak olan platformlar...
Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği açıklama nihayet geldi. Anlaşmalar neticesinde Avrupa liglerini yayınlayacak olan platformlar belli oldu. En çok merak edilen konu olan UEFA ligleri ve Süper Lig olurken, bu iki ligi yayınlayacak olan platform beIN Sports ve EXXEN oldu.
Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağı açıklanırken nefes kesen maçlara sahne olan Avrupa liglerinin yayıncı kuruluşları da belli oldu.
Süper Lig kaldığı yerden devam
Yeni göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağını açıklamıştı.
İşte diğer liglerin ve turnuvaların yayıncıları
UEFA turnuvaları - EXXEN