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Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte ek ödemeli yeni maaş tablosu

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Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte ek ödemeli yeni maaş tablosu

Emekliye zam düzenlemesinde gözler toplu sözleşme zammı için hakem heyetinin vereceği karara çevrildi. Karar, emekli maaşı zammına da referans olacak. Öte yandan emeklilere yüzde 4'lük bir ek ödeme de gündemde. Peki zam düzenlemesi nasıl olacak, kim ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masaya yatırılan formüllerle maaş ödemeleri kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte ek zam ve ek ödemeli maaş tablosu...

Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte ek ödemeli yeni maaş tablosu

Emekliye zam düzenlemesi için milyonlar nefesini tuttu. Toplu sözleşme için hakem heyetinin vereceği kararla emekli maaşlarına yapılacak düzenlemenin detayları da belli olacak. Emeklilere ayrıca yüzde 4'lük bir ek ödeme söz konusu. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? İşte ek zam ve ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

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Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte ek ödemeli yeni maaş tablosu

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı zammı için talimatını vermesiyle çalışmalar başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı emeklilerin alım gücünü yükseltecek adımlar ve bütçe konusunda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

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Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte ek ödemeli yeni maaş tablosu

Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 59,46 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

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Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte ek ödemeli yeni maaş tablosu

Yeni zam düzenlemesi geliyor

Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

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