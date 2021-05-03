Hangi egzersiz kaç kalori yaktırır en fazla kalori yaktıran spor

Hangi egzersiz kaç kalori yaktırır? Amacı kilo vermek olup da egzersize başlayan herkes bu sorunun yanıtını merak eder. Egzersiz sırasında yakılan kaloriler kilo, cinsiyet ve nabız hızına göre değişse de bazı egzersiz grupları için ortalama değerler vardır. Egzersiz kalori hesaplama cetveli sayesinde yaptığınız egzersizin türüne ve süresine göre yaktığınız kalori miktarını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. İşte egzersiz kalori hesaplama cetveli ve hangi egzersiz ne kaç kalori verdirir sorusunun yanıtı...