Hangi dizi ne zaman başlayacak? Yargı, Kuruluş Osman, Camdaki Kız, İyilik, Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin yeni sezon tarihleri...
Dizi izlemeyi sevenler, hangi dizinin hangi tarihte yeni sezonuyla yayına gireceğini merak ediyor. Final bölümleriyle izleyicinin akıllarına kalan dizilerin yeni sezonları büyük bir heyecanla bekleniyor. Sabırsızlıkla beklenen yeni sezonların başlama tarihlerini sizler için derledik. İşte Camdaki Kız, Yargı, İyilik, Kuruluş Osman, Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin yeni sezon tarihleri...
Televizyon dizilerinin heyecanına kapılan, büyük bir heyecanla dizileri takip eden ve izleyen kitle, hangi dizinin ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu bile... Birbirinden heyecanlı diziler, yeni sezonlarıyla ekranlara gelecek. İzleyicisini büyüleyen bölümleriyle Yargı, Camdaki Kız, İyilik, Kuruluş Osman, Alparslan Büyük Selçuklu bakın hangi tarihlerde izleyicisiyle buluşacak...
Sezon finali yapan dizilerden haberler gelmeye başladı. Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı 20 Ağustos’ta sete çıkacak. İyilik dizisinin ise sezon finalinin ardından yayınlanacak iki bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı çoktan belli oldu. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı da TRT1 ekranlarında seyirciyle buluştu.
İşte Yargı, Camdaki Kız, İyilik, Kuruluş Osman, Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin yeni sezon tarihleri...
'Yargı' dizisinin yeni sezonu ne zaman?
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı Kanal D dizisi Yargı, 29 Mayıs Pazar günü nefes kesen bir bölümler sezon finali yapmıştı. Yaşanan olaylarla takipçilerinin aklında pek çok soru işaretine neden olan Yargı dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı büyük merak konusu oldu.
Edinilen bilgilere göre ise Yargı’nın yeni sezon çekimleri 20 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Dizi 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.
'Camdaki Kız' dizisinin yeni sezonu ne zaman?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden televizyona uyarlanan ve gerçek bir yaşam hikayesini ekranlara taşıyan Camdaki Kız, sezon finalinde izleyicileri nefessiz bırakmıştı. Nalan ile Hayri arasındaki yakınlaşma ağızları açık bırakırken dizinin takipçileri yeni sezonu merakla beklemeye başladı.
Ancak şu an için Camdaki Kız’ın 3. sezonunun çekimlerinin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak dizinin diğer pek çok dizi gibi eylül ayının ikinci haftası itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.