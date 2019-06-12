Handmaid's Tale temalı parti verdi! Kylie Jenner büyük tepki topladı!
Dünyanın en genç milyarderleri arasına giren Kylie Jenner, ödüllü dizi Handmaid's Tale temalı bir parti verince büyük tepki topladı.
Kardashian/Jenner ailesinin en genç üyesi olan ve aynı zamanda dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, her yaptığıyla adından söz ettiriyor. 21 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, son olarak verdiği bir partiyle gündeme geldi.
Jenner, ödüllü dizi Handmaid's Tale temalı bir parti verince ‘duyarsız’ olmakla suçlanarak büyük tepki topladı. Jenner ve partisine katılanlar, tıpkı dizideki gibi kırmızı pelerin giydiler. Jenner, sosyal medya kullanıcıları tarafından dizinin anlattığı dünyayı anlamamakla suçlandı.
Margaret Atwood’un ödüllü ve çok satan Damızlık Kızın Öyküsü isimli romanından uyarlanan dizi, ABD’nin parçası olan Gilead distopyasındaki totaliter toplumun hayatını konu alıyor.
Kadınların çalışma hakkının olmadığı ve devlet mülkü olarak popülasyonu artırmak için damızlık olarak zorlandıkları bir dünyada geçen dizi, kadınların neredeyse bütün haklarının elinden alındığı bir dünyayı anlatıyor.