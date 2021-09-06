Hande Yener'in son kostümü sosyal medyada ti'ye alındı! Yeni Akit'ten 'ahlaksız' başlığı

Gülşen için 'Poposu güzelse giyecek, ne yapsın. Ben de daha cesurlarını giyeceğim' demişti

Konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü popçu Hande Yener, geçtiğimiz akşam sevenlerine hem kıyafetiyle hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Meslektaşı Gülşen'in yaz başındaki ilk konserinde tercih ettiği trasnparan ve dantel pantolona verilen tepkileri anlayamadığını ifade eden Hande Yener, 'Poposu güzelse giyecek, ne yapsın. Ben de daha cesurlarını giyeceğim' demişti. Hande Yener sözünde durdu ancak sosyal medyada o günden bu yana tercih ettiği kostümler çok da beğenilmedi. Yener son olarak pembe biz pantolonun üstüne altın sarısı bir büstiyerle sahneye çıktı.