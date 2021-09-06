Hande Yener'in son kostümü sosyal medyada ti'ye alındı! Yeni Akit'ten 'ahlaksız' başlığı
Ünlü şarkıcı Hande Yener, pandemi kısıtlamalarının kaldırıldığı yaz başından bu yana 'her seferinde daha cesur bir kostüm giyeceği' yönündeki sözünü tutuyor. Yener'in son kostümüyle sosyal medyada adeta dalga geçildi. Öte yandan Yeni Akit gazetesi ise Hande Yener için 'ahlaksız' ifadesiyle başlık attı.
Pandemi yasaklarının ve konser-eğlence mekanlarındaki saat sınırlamalarının yeniden düzenlenmesiyle konser sezonuna yaz başında start veren ünlü şarkıcı Hande Yener, 'O kadar spor yaptık, tabii ki göstereceğiz, sahnede kumaş bizi boğuyor' sözlerinin arkasıdna durarak her konserinde bir öncekinden daha iddialı kostümler giyerek sosyal medyaya bomba gibi düşüyor. Hande Yener, Marmaris konserinde sahneye sutyene benzeyen altın rengi bir büstiyerle çıktı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Yener'i kimi çok beğendi, kimi eleştirdi ama ti'ye alanlar çoğunluktaydı. Öte yandan Yeni Akit, Hande Yener ile ilgili çok konuşulacak bir başlık kullanarak Yener'i "ahlaksızlıkla"itham etti.
Gülşen için 'Poposu güzelse giyecek, ne yapsın. Ben de daha cesurlarını giyeceğim' demişti
Konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü popçu Hande Yener, geçtiğimiz akşam sevenlerine hem kıyafetiyle hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Meslektaşı Gülşen'in yaz başındaki ilk konserinde tercih ettiği trasnparan ve dantel pantolona verilen tepkileri anlayamadığını ifade eden Hande Yener, 'Poposu güzelse giyecek, ne yapsın. Ben de daha cesurlarını giyeceğim' demişti. Hande Yener sözünde durdu ancak sosyal medyada o günden bu yana tercih ettiği kostümler çok da beğenilmedi. Yener son olarak pembe biz pantolonun üstüne altın sarısı bir büstiyerle sahneye çıktı.
48 yaşındaki şarkıcı sporla dikkat edip koruduğu ince fiziğini gösteren bir tercih yaptı. Sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Hande Yener'i sosyal medyada beğenen de oldu, pembe pantolonunun üzerine giydiği iddialı üstünü eleştiren de...
'Üstü Shakira, altı Cennet mahallesi'
Takvim gazetesi, ünlü şarkıcının altın rengindeki büstiyerini Shakira'nın tercih ettiği tarzda kostümlere benzetti; 'üstü Shakira, altı Cennet mahallesi' başlığını kullandı.