Hande Yener'in sapığı geri döndü evine gizlice girip dehşeti yaşatmıştı
Hande Yener'in evine gizlice girip ünlü şarkıcıya korku anları yaşatan sapığı yeniden yargılanacak. Recep G. adlı takıntılı hayran daha önce de taciz mesajları nedeniyle davalık olmuştu.
Hande Yener'e karşı takıntılı olan Recep G., "Karım, ebediyen benimle olacaksın" şeklinde attığı taciz mesajları nedeniyle daha önce mahkeme karşısına çıkmış, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilince Adli Tıp'a sevk edilmişti.
Sapığın cezai sorumluluğu olmadığı hükmedilmiş ve beraat kararı verilince Yener, tedirginliğini dile getirerek karara itiraz etmişti. O sapık mahkeme salonlarına geri döndü.
Yener'in 2016 yılında şikayetçi olduğu Recep G. yeniden bu kez bir başka sebepten davalık oldu. Savcılık, Recep G. hakkında, Yener'in ikametine gelip içeri izinsiz girdiği ve şarkıcının tedirgin olmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı.
Takıntılı hayran, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak.