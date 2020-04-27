Hande Yener'in sapığı geri döndü evine gizlice girip dehşeti yaşatmıştı

Yener'in 2016 yılında şikayetçi olduğu Recep G. yeniden bu kez bir başka sebepten davalık oldu. Savcılık, Recep G. hakkında, Yener'in ikametine gelip içeri izinsiz girdiği ve şarkıcının tedirgin olmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı.