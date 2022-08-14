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Hande Yener'in kostümünü görenler dönüp bir kez daha baktı

Hande Yener'in kostümünü görenler dönüp bir kez daha baktı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Bodrum'da çıktığı konserdeki kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Hande Yener'in kostümünü görenler dönüp bir kez daha baktı

Giydiği kostüm ve aksesuarlarla sık sık gündem olan şarkıcı Hande Yener, The Jolly Bodrum ve Ağva Festivali’nde sahneye çıktı. Konserlerinde giydiği aksesuarların yanı sıra taktığı başlıklar ile ilgi odağı olan Hande Yener, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Hande Yener'in kostümünü görenler dönüp bir kez daha baktı

Hande Yener, Cher, Madonna, Rihanna gibi dünya starlarının sahnelerinde kullandıkları gösterişli başlıkların Türkiye’deki öncüsü oldu.

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Hande Yener'in kostümünü görenler dönüp bir kez daha baktı

Artık sahne kıyafetlerini kendisi seçen Hande Yener yurtdışından birçok kıyafet, aksesuar ve başlık getirtti.

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Hande Yener'in kostümünü görenler dönüp bir kez daha baktı

Geçtiğimiz günlerde The Jolly Bodrum ve Ağva Festivali’nde sahneye çıkan Yener kafa aksesuarlarıyla yine kraliçe gibiydi.

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