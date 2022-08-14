Hande Yener'in kostümünü görenler dönüp bir kez daha baktı
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Bodrum'da çıktığı konserdeki kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
Giydiği kostüm ve aksesuarlarla sık sık gündem olan şarkıcı Hande Yener, The Jolly Bodrum ve Ağva Festivali’nde sahneye çıktı. Konserlerinde giydiği aksesuarların yanı sıra taktığı başlıklar ile ilgi odağı olan Hande Yener, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hande Yener, Cher, Madonna, Rihanna gibi dünya starlarının sahnelerinde kullandıkları gösterişli başlıkların Türkiye’deki öncüsü oldu.
Artık sahne kıyafetlerini kendisi seçen Hande Yener yurtdışından birçok kıyafet, aksesuar ve başlık getirtti.
Geçtiğimiz günlerde The Jolly Bodrum ve Ağva Festivali’nde sahneye çıkan Yener kafa aksesuarlarıyla yine kraliçe gibiydi.