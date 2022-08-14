Hande Yener'in kostümünü görenler dönüp bir kez daha baktı

Giydiği kostüm ve aksesuarlarla sık sık gündem olan şarkıcı Hande Yener, The Jolly Bodrum ve Ağva Festivali’nde sahneye çıktı. Konserlerinde giydiği aksesuarların yanı sıra taktığı başlıklar ile ilgi odağı olan Hande Yener, tüm dikkatleri üzerine çekti.