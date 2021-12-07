Hande Yener'in kalça dekolteli pantolonu Instagram'ı salladı Gören 48 yaşında demiyor!

Konserlerinde yaz sezonundan bu yana birbirinden cesur kostümler ve kıyafetler tercih ederek adından sık sık adından söz ettiren Hande Yener, yeni karşısının klibi için kamera karşısına geçti. Klipten bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının kalça dekoltesini görenler şaşkına döndü.