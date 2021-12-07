Hande Yener'in kalça dekolteli pantolonu Instagram'ı salladı Gören 48 yaşında demiyor!
Ünlü şarkıcı Hande Yener yeni klibi için kamera karşısına geçti. Kalça dekolteli pantolonuyla dünyaca ünlü yıldız Christina Aguilera'ya benzetilen Yener, sosyal medyada 10 Aralık'ta yayınlanacağını haber verdiği yeni klibinden paylaştığı görüntülerde '48 yaşında gibi değil' dedirtti.
Konserlerinde yaz sezonundan bu yana birbirinden cesur kostümler ve kıyafetler tercih ederek adından sık sık adından söz ettiren Hande Yener, yeni karşısının klibi için kamera karşısına geçti. Klipten bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının kalça dekoltesini görenler şaşkına döndü.
Pop müziğin önde gelen yıldızlarından Hande Yener, Olmazsa Olmaz şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. 10 Aralık'ta piyasaya çıkacak olan şarkının klibini bitirmeye çalışan Yener'in kıyafet tercihi ise sosyal medyada deprem etkisi yarattı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Christina Aguilera'nın Drrty isimli şarkısının klibinde giydiği kalça dekolteli pantolonunun aynısını giyen Yener, görenlere '48 yaşında gibi değil' dedirtti.
Siyah beyaz bir kombinle kamera karşısına geçen Yener'in kalça dekoltesi dikkat çekti. Klipten bir kesiti Instagram hesabından yayınlayan Yener'in kalça dekolteli pantolonu sosyal medyada olay oldu.