Hande Yener'den çok özel paylaşım! Erol Köse'nin ölümünü atlatamadı...

Şarkıcı Rober Hatemo, yıllar önce yaşadığı bir anlaşmazlığa değinerek, 2004 yılında Alaçatı’da bulunan ve bugün değerinin yaklaşık 100 milyon TL olabileceğini belirttiği bir arazinin Erol Köse nedeniyle elinden çıktığını ifade etti.

Yeşim Salkım da yaptığı açıklamada geçmişte yaşadığı zorluklara değinerek o dönemde hem kendisinin hem de çevresindeki bazı sanatçıların zarar gördüğünü belirten ifadeler kullandı.

İrem Derici ise yaptığı değerlendirmede bazı ölümlerin toplumda daha fazla yankı uyandırdığını ima eden sözleriyle dikkat çekti.

Erol Köse’nin vefatının ardından yapılan bu açıklamalar magazin dünyasında tartışma yaratırken, sanat camiasındaki eski polemikler de yeniden gündeme gelmiş oldu.