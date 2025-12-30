BIST 11.230
Hande Yener: "Z kuşağını küçümsemek hata olur"

Hande Yener, Z kuşağını hedef alanlara sitem etti; "Küçümsemek, doğanın kanununu reddetmek gibi bir hata olur"

Şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesaj ile Z kuşağını hedef alanlara sitem etti.

Mesajına; "Z kuşağını acımasızca aşağılayıcı konuşanlar sizin çocuğunuz ya da torununuz yok mu?" ifadeleriyle başlayan Hande Yener, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: 

Onlara da hakaret ediyorsunuz bu şekilde. Yepyeni bir yıla onları üzerek kırarak dışlayarak girmeyi seçmeniz üzücü. 

Çok değil biraz ileride doktor, avukat ya da öğretmen olduklarında onlardan sevgi ve ilgi bekleyeceksiniz. O zaman geldiğinde ne olacak? 

