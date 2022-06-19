Hande Yener yoğun konser temposuna 3 saatlik tekne molası verdi
Şarkılarıyla, cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren Hande Yener yoğun konser temposuna başladı. Geçtiğimiz gün Alaçatı'da sahne alan ünlü sanatçı giydiği iddialı kostümüyle göz kamaştırdı. Yoğun iş temposunda kendisine zaman ayıran Yener, teknesiyle denize açıldı.
Cesur sahne kostümleriyle, şarkılarıyla, klipleriyle adından söz ettiren sevilen sanatçı Hande Yener yoğun konser temposuna başladı. Önceki gün Alaçatı'da sahneye çıkan ünlü sanatçı giydiği iddialı siyah kostümüyle yine göz kamaştırdı. Yoğun iş temposunda kendisine zaman ayıran Yener, teknesiyle denize açılarak, Çeşme koylarını gezdi..
Yoğun konser temposuna kısa bir mola
Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren Hande Yener, geçtiğimiz gün Alaçatı’da sevenleriyle buluştu. Yoğun konser temposuyla boğuşan Hande Yener, kendisine zaman ayırarak tekne ile denize açıldı.
İddialı elbisesiyle sahneye çıktı
Önceki gün de Alaçatı'da bir mekanda sahneye çıkan Hande Yener, iddialı elbisesi ile göz kamaştırdı.
Dükkan sahibi uyardı
Şarkıcı, “Kostüm Amsterdam dan. Baya bir alışveriş yaptım. Dükkan sahibi 'Artık durun' diye uyarıda bulundu.