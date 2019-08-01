Hande Yener ünlü rapçiyle aşk yaşıyor! İşte yeni sevgilisi
Geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılan Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener yeni bir aşk doğru yelken açtı.
Ünlü şarkıcı Hande Yener, kendisinden 12 yaş küçük olan sevgilisi Ümit Cem Şenol ile geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Daha önce defalarca ayrılıp sonra tekrar barışan ikiliden Ümit Cem Şenol, ünlü şarkının evini terk etmişti.
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Hande Yener ile sevgilisinin ilişkisinin bitme sebebi olarak ise ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Hande Yener, sevgilisinin halı saha merakı yüzünden çıldırdığı ve bu yüzden ilişkiyi bitirdikleri iddia edilmişti.
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Daha sonra ünlü popçunun pişman olduğu ve barışmak için araya birilerini soktuğu iddia edilmişti.
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Yeni bir aşka yelken açan Hande Yener, yeni sevgilisiyle Anadolu Hisarı'ndaki balıkçıda bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.
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