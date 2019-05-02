Hande Yener taciz davasının kararına itiraz etti

Hande Yener'e saplantılı olan Recep G. adlı kişi, ünlü şarkıcıya "Karım, ebediyen benimle olacaksın" şeklinde mesajlar atıp evine girmeye çalıştı. Yener de Recep G.'yi savcılığa şikayet etti. İfadesinde Yener ile üç yıldır görüştüklerini öne süren adam, akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp'a sevk edildi.