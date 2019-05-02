Hande Yener taciz davasının kararına itiraz etti
Hande Yener'i taciz eden ve zorla evine girmeye çalışan kişi için mahkeme ''akıl sağlığı yerinde değil'' kararı verilince hastanede tedavi gören Recep G. için Yener, '' Hastaneden çıkarsa canım yine tehlikede'' dedi.
Hande Yener'e saplantılı olan Recep G. adlı kişi, ünlü şarkıcıya "Karım, ebediyen benimle olacaksın" şeklinde mesajlar atıp evine girmeye çalıştı. Yener de Recep G.'yi savcılığa şikayet etti. İfadesinde Yener ile üç yıldır görüştüklerini öne süren adam, akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp'a sevk edildi.
Atipik psikoz teşhisi konulan Recep G.'nin cezai sorumluluğu olmadığına hükmedildi. Ancak Yener, sanığın beraat kararına itiraz etti. Yener'in avukatı, karar çıkmaması ve sanığın tekrar dinlenilmesi taleplerinde ısrar etmesi üzerine hakim, ''Dava süresince müvekkiliniz duruşmaya gelmedi. Gelsin kendisi söylesin.
Ben bıktım. Karar vereceğim. Adam akıl hastası, 'evet yaptım' diyor. Biz de, 'evet yaptı' diyoruz. Doktor akıl hastası diyorsa, ben akıllı mı diyeyim" dedi.
Hande Yener ise karar sonucunda korkusunu ve itirazını şu sözlerle ifade etti: ''Sanığın akıl hastanesinden çıkma ihtimali var. Yaşadığım olaylar tekrarlanabilir. Sanığın beraat kararı kaldırılmalı."