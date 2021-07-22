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Hande Yener Simge Demet Akalın Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Hande Yener Simge Demet Akalın Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen liste Hadise, Demet Akalın, Hande Yener, Simge'yi hüsrana uğrattı.

Hande Yener Simge Demet Akalın Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Hadise, Demet Akalın, Hande Yener, Simge'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.

İşte en çok dinlenen şarkılar...

131
Hande Yener Simge Demet Akalın Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

30 - İkilem - Kaybolurum Gülüşünde

231
Hande Yener Simge Demet Akalın Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

29 - Emir Can İğrek - Çiftetelli

331
Hande Yener Simge Demet Akalın Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

28 - Faruk Sabancı, Norm Ender - Bulamazdım

431