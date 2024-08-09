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Hande Yener, o yorumu görünce adeta çıldırdı! 'İran'a git, orada yaşa' deyip saydırdı

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Hande Yener, o yorumu görünce adeta çıldırdı! 'İran'a git, orada yaşa' deyip saydırdı

Hande Yener zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü şarkıcı yine X (twitter) üzerinden gördüğü bir yoruma verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

Hande Yener, o yorumu görünce adeta çıldırdı! 'İran'a git, orada yaşa' deyip saydırdı

Türkiye’nin ikonik isimlerinden biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyor.

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Hande Yener, o yorumu görünce adeta çıldırdı! 'İran'a git, orada yaşa' deyip saydırdı

Twitter (X) ve Instagram üzerinden hoşuna giden/gitmeyen paylaşımlara verdiği cevaplarla sık sık dikkat çeken ünlü şarkıcı yine rahat duramadı.

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Hande Yener, o yorumu görünce adeta çıldırdı! 'İran'a git, orada yaşa' deyip saydırdı

X'te bir kullanıcı, çoğul dil kullanarak kadınlardan değil "çıplaklıklarından" rahatsız olduklarını söyledi. Ayrıca bunu anlayabilmek için "temel akli melekelerin" yeterli olduğunu vurguladı.

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Hande Yener, o yorumu görünce adeta çıldırdı! 'İran'a git, orada yaşa' deyip saydırdı

Bu yorumu gören Hande Yener ise kendini tutamadı. Yener, uzunca bir mesaj hazırlayıp ateş püskürdü.

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