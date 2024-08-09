Hande Yener, o yorumu görünce adeta çıldırdı! 'İran'a git, orada yaşa' deyip saydırdı
Hande Yener zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü şarkıcı yine X (twitter) üzerinden gördüğü bir yoruma verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.
Türkiye’nin ikonik isimlerinden biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyor.
Twitter (X) ve Instagram üzerinden hoşuna giden/gitmeyen paylaşımlara verdiği cevaplarla sık sık dikkat çeken ünlü şarkıcı yine rahat duramadı.
X'te bir kullanıcı, çoğul dil kullanarak kadınlardan değil "çıplaklıklarından" rahatsız olduklarını söyledi. Ayrıca bunu anlayabilmek için "temel akli melekelerin" yeterli olduğunu vurguladı.
Bu yorumu gören Hande Yener ise kendini tutamadı. Yener, uzunca bir mesaj hazırlayıp ateş püskürdü.