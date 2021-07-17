Hande Yener meme kanserine yakalandı! Bir yıldır annesi dahil herkesten saklamış
Ünlü popçu Hande Yener, bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği gerçeği açıkladı. Meme kanserini atlattığını söyleyen ünlü şarkıcı, geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde dile getirdi.
Hande Yener, bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği gerçeği açıkladı. Artık çok değiştiğini söyleyen Yener, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği meme kanseri olduğunu söyledi.
Show TV’de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’na konuşan Hande Yener, 7 saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirdi.
Ünlü şarkıcı, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde ‘felaket’ dediğini duydum ve yıkıldım" dedi.
Öleceğimi sandım!
Hande Yener, "Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz." diyerek hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.